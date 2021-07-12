Москва, 12 июля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Тянущийся более года многомиллионный спор между «дочерней» компанией РЖД — АО «Скоростные магистрали» и консорциумом проектировщиков высокоскоростной магистрали Москва — Казань дошёл до Верховного суда РФ. Заказчик проекта, проигравший несколько судов подряд, пытается добиться передачи кассационной жалобы в вышестоящую инстанцию, передаёт ИА REGNUM.

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Проиграв спор о взыскании 709,5 млн рублей с консорциума в нескольких инстанциях, заказчик попытался добиться пересмотра дела в Судебной коллегии Верховного суда РФ, но судья Наталья Павлова не нашла «оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов» и в передаче жалобы в ВС РФ отказала. Павлова уточнила, что «с учётом имеющихся в материалах дела актов приёмки, подписанных всеми сторонами, и отсутствия документов, подтверждающих выполнение ответчиками работ в меньшем объеме, чем зафиксировано в двусторонне подписанных актах приёмки», оснований для уменьшения твердой цены договора нет. Истцу также было указано на пропуск срока исковой давности.

7 июля 2021 года в карточке дела появилась запись АО «Скоростные магистрали» о подаче жалобы «на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании».

Ответчиками в споре выступали китайская инженерная железнодорожная корпорация «Эр Юань», московское АО «Мосгипротранс» и нижегородское АО «Нижегородметропроект». Третьими лицами в споре на 709 549 080 рублей, заявленных АО «Скоростные магистрали» как неосновательное обогащение, проходили ОАО «РЖД» и Федеральное казначейство.

Напомним, консорциум выступал проектировщиком высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Проект, контракт по которому был подписан на сумму 24,5 млрд рублей в 2015 году, должен был затронуть интересы сразу нескольких регионов Поволжья и центральной части РФ. За счёт реализации проекта планировалось построить трассу протяжённостью 790 километров, сократив путь из Москвы в Казань с 14 до 3,1 часа. Проект оценивали в 1,7 трлн рублей, реализовать его должны были до 2025 года.