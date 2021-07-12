Буэнос-Айрес, 12 июля, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Союз работников прессы Буэнос-Айреса выразил свою солидарность с Союзом журналистов Кубы и осудил действия, предпринятые США для дестабилизации ситуации в этой стране. Об этом сообщает Prensa Latina.

Sebasiddi Буэнос-Айрес

В заявлении, опубликованном в аккаунте аргентинского Союза в Twitter и адресованном президенту Союза журналистов Кубы Рикардо Ронкильо, работники СМИ Буэнос-Айреса выразили свою солидарность перед лицом провокаций со стороны официального Вашингтона, который пытается вызвать новую дестабилизацию на Кубе.

«Союз работников прессы Буэнос-Айреса есть и будет, как всегда, с вами и героическим кубинским народом. Да здравствует Куба. Да здравствует революция», — говорится в тексте заявления, подписанного генеральным секретарем организации Лидией Фагале и ее заместителем Леандро Торресом.

Ранее в СМИ прошли сообщения о беспорядках в ряде городов Кубы.