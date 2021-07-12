Москва, 12 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. После проведения дистанционного формата обучения в школах, вызванного пандемией коронавируса, здоровье школьников изменилось в худшую сторону. Об этом в интервью газете «Известия» заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Mos.ru Дистанционное обучение

«Им [родителям] важно, что их ребенок получил менее серьезные и глубокие знания, а здоровье пошатнулось. Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников», — сказала Кузнецова.

По её словам, в числе негативных последствий «дистанционки» — ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, а также «иные процессы».

Кузнецова выразила надежду на то, что дистанционный формат обучения больше не повторится, поскольку он имеет ряд недоработок: «Ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться».