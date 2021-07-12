Владивосток, 12 июля, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Судно «Socol 9», на котором предположительно заболела часть экипажа, направляется из Японии во Владивосток, пишет Интерфакс.

Дарья Драй ИА REGNUM Моряк

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Прибытие российских моряков планируется 13 июля.

Известно, что супруга одного из членов экипажа, подавшая заявление в транспортную прокуратуру, рассказала, что у больных моряков ухудшилось самочувствие.

«Socol 9» находился в японском порту Нагоя. Ранее сообщалось, что из 15 моряков у шестерых наблюдались повышение температуры, головные боли, вялость, у четверых — потеря вкуса, обоняния, кашель.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре пояснили, что обращение поступило в Приморскую транспортную прокуратуру, но так как судно иностранное, работодатель не поднадзорен, меры могут быть приняты только после захода судна в российский порт.

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Как сообщало ИА REGNUM, отдельные люди могут выделять коронавирус SARS-CoV-2, заражая окружающих, гораздо дольше, чем среднестатистический инфицированный. Таких людей врачи называют «суперраспространители».