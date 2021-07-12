Москва, 12 июля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Решение о нежелательном пребывании на территории России иностранных граждан принимается в отношении тех лиц, которые создают угрозу безопасности страны, либо общественному порядку или здоровью людей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны 16 нелегальных мигрантов

«Данное решение принимается в отношении лиц, создающих реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения», — отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение в отношении иностранного гражданина может быть вынесено МВД, ФСБ, Министерством обороны РФ, Росфинмониторингом, СВР, МИД РФ, ФСИН, Роспотребнадзором и ФМБА.

В случае получения подобного статуса иностранец обязан выехать из России, а при неисполнении данной обязанности он подлежит депортации. Таким иностранцам въезд в Россию впоследствии не разрешается, а документ на право проживания или трудовую деятельность, в случае наличия такового, аннулируется.