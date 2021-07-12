Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Власти Кубы предостерегли в Вашингтоне от любого насилия в отношении протестующих. Соответствующую запись разместил 12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своём Twitter.

В тексте заявления указано, что США будут поддерживать свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и осудят власти за любое проявление насилия, направленное против протестующих.

Многолюдные митинги, в которых участвуют тысячи человек, впервые за много лет проходят сразу в нескольких городах на Кубе. Участники протестных акций требуют проведения свободных выборов и решения накопившихся социальных проблем. Митинги в целом носят мирных характер, серьёзных правонарушений зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников выходить на улицы и противостоять возможным провокациям против властей.

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