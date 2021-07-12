Гавана, 12 июля, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В ряде городов Кубы произошли беспорядки, в ходе которых демонстранты, в частности, разгромили магазины. Об этом сообщает Государственное телевидение Кубы.

Максим Додонов ИА Красная Весна Куба

В эфире телеканала были показаны кадры, на которых видно протестующих, разбивающих витрины магазинов и занимающихся мародёрством. Помимо этого, люди вступают в стычки с полицией и переворачивают полицейские автомобили.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телеобращения призвал людей противостоять провокациям, а также заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в его стране.