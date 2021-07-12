Мэр Омска привилась от коронавируса
Омск, 12 июля, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделала мэр Омска Оксана Фадина. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в мэрии города.
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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фадина уточнила, что посетила прививочный кабинет одного из лечебных учреждений Омска. Перед прививкой она заполнила согласие на вакцинацию и прошла осмотр у врача-терапевта.
Фадиной ввели вакцину «Спутник V». Прийти на вторую прививку нужно через 21 день.
«Вакцинация — это единственная возможность вернуться к доковидной жизни и избежать второго локдауна», — прокомментировала мэр Омска.
По данным регионального минздрава, по состоянию на 11 июля в прививочной кампании приняли участие более 342 тысяч жителей Омской области, в том числе вторым компонентом вакцины привиты 239 тысяч человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков также привился от коронавируса в июле 2021 года.