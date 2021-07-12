Владивосток, 12 июля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Приморье увеличивают количество пунктов вакцинации от коронавируса и ковидные койки в больницах, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Norbert Kaiser В госпитале

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В Приморье можно привиться от коронавируса в более 200 пунктах, в ближайшие дни их количество увеличится на 30.

Отмечается, что на прошедшей недели было зафиксировано рекордное за весь период эпидемии COVID-19 число новых выявленных за сутки носителей коронавируса — 251 человек. Занятость коечного фонда составляет 90−95%.

«Рост заболевания идет, много тяжелых случаев, в стационарах заполнены почти все койки. Главное средство защиты от инфекции — вакцинация, охват ею нужно повысить в разы», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

По словам зампредседателя правительства Приморья Анастасии Худченко, с увеличением пунктов вакцинации привлекают средний медперсонал из детских поликлиник и специализированных медучреждений, а это значит сокращается плановая помощь в больницах.

«Мы еженедельно наращиваем коечный фонд. На прошлой неделе развернули госпиталь в Артеме, открыли койки в Октябрьской центральной районной больнице, которая закроет вопросы госпитализации по Октябрьскому, Пограничному, Ханкайскому и Хорольскому округам. Поскольку госпиталь уссурийской больницы, где развернут на полную мощность весь коечный фонд, работавший на пике прошлого года, уже не справляется с потоком госпитализаций из края. К концу этой недели открываем койки в краевой клинической больнице №2», — добавили Худченко.

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