Нижний Тагил, Свердловская область, 12 июля, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Свердловской области на карьере под Нижним Тагилом погибла многодетная мать из Екатеринбурга. Об этом пишут СМИ.

Дайвер

По данным Е1.ru, Елене М. было 49 лет. Трагедия произошла днём 10 июля. У неё остались трое детей, в том числе один с ДЦП.

По предварительным данным, глубина в месте дайвинга была небольшой. Известно, что женщина увлеклась им в марте. Она прошла весь курс, а в июне — сертификацию.