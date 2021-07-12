Хабаровск, 12 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Хабаровске вечером 11 июля девочка-подросток во время прогулки с подружкой упала со второго этажа заброшенного здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сейчас всё заброшено

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14-летнюю девочку госпитализировали с переломи руки и ноги. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Будет дана оценка действиям собственника заброшенного здания на предмет ограничения доступа на объект», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии 15-летний подросток погиб, когда на него рухнула кирпичная стена заброшенного здания. Возбуждено уголовное дело, а глава республики призвал активнее вести учет заброшенных зданий и сносить их.