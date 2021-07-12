Дальнегорск, Приморский край, 12 июля, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Уголовные дела о «золотом бизнесе» известного приморского политика и топ-менеджера Василия Усольцева получили развязку — к судимости 2018 года в апреле 2021 года добавилась ещё одна. Решение суда на этот раз оказалось более мягким, в пользу подсудимого сыграл факт заключения соглашения о досудебном сотрудничестве, а также ранее изъятый бизнес.

janeb13 Коррупция

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«Оказывается, ещё в апреле 2021 года экс-депутата Госдумы РФ и бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева признали виновным в легализации имущества, добытого преступным путём. Приговор Василию Усольцеву по факту легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества в особо крупном размере вынесла судья Дальнегорского городского суда Ирина Поташова ещё 27 апреля 2021 года. Долгое время приговор не был размещён на сайте суда, но теперь он находится в открытом доступе», — пишет «Золотой мост».

В приговоре суда значится: «с 1 января 1997 г. по 7 ноября 2017 г. Василий Усольцев, желая осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, учредил и привлёк для своей предпринимательской деятельности, в том числе посредством третьих лиц, в Приморье и иных субъектах РФ, а также на Кипре, ряд коммерческих организаций. При этом с 2003 г. по 2011 гг. (дважды) он занимал должность депутата Госдумы, а с 2014 по 2017 гг. был первым вице-губернатором края (в период правления губернатора-«декриминализатора» Владимира Миклушевского)».

«Только с 2009 по 2011 гг. подсудимый произвёл несколько операций мены одних акций на другие (часть акций продал), в результате чего стал получателем четырёх денежных траншей — на 227 млн рублей, на 219 млн рублей, на 202 млн рублей и 336 млн рублей. Таким образом, Усольцев, являясь депутатом, участвовал вопреки установленному законом запрету в управлении, контролировал деятельность вышеперечисленных организаций, осуществляя таким образом предпринимательскую деятельность и оказывал им покровительство в иной форме, тем самым незаконно участвовал в предпринимательской деятельности».

Кроме того, указываются и другие суммы дивидендов, которые Василий Усольцев получал от компаний в период своего вице-губернаторства.

Суд приговорил Василия Усольцева к двум годам условного срока и штрафу в 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Усольцеву был вынесен обвинительный приговор — был назначен штраф в 6 млн 300 тыс. рублей и наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев.