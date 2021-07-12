Челябинск, 12 июля, 2021, 05:04 — ИА Регнум. В Челябинской области 33-летняя гражданка пойдёт под суд за мошенничество с бюджетными деньгами. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

По данным следователей, эта женщина, не имеющая педагогического образования, направила в областное минобразования пакет документов на участие в федеральной госпрограмме и приложила копию фиктивного диплома о якобы высшем профессиональном педагогическом образовании. А затем с ней заключили договор о работе в одной из сельских школ, выплатили 1 млн рублей и она пропала, предоставив в школу фиктивный больничный лист.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. По данным СКР, дело уже направлено в суд.