Техас, США, , 05:04 — REGNUM Вооружение и оборудование стоимостью в несколько миллиардов долларов стали добычей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти президента США Джозефа Байдена и вывода им американских войск из Афганистана. Такое заявление сделал 11 июля экс-глава Белого дома Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в штате Техас.

Трамп раскритиковал Байдена за то, что при выводе американских войск из Афганистана американский лидер оставил там оборудование на миллиарды долларов, даже не делая попытки вывезти его. Экс-президент США отметил, что он планировал вернуть «каждый гвоздь и вернуть все танки».

Политик назвал позором парады, которые устраивает радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с американским оружием и техникой, оставленными на военным базах после вывода войск США из Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство юстиции США считает опасными заявления экс-президента США Дональда Трампа о своём восстановлении в должности главы государства.

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