Карталы, Челябинская область, 12 июля, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Жители пострадавших из-за природных пожаров посёлков в Карталинском районе Челябинской области в основном уехали к своим родственникам. Об этом сообщил журналистам глава муниципалитета Анатолий Вдовин.

Дмитрий Соколов Сгоревшая баня

Также людей готов принять комплексный центр социального обслуживания, расположенный в Карталах. «Кроме того, нам предложил башкирский санаторий принять у себя порядка 80 человек до сентября включительно», — сказал Вдовин.

Работа по оказанию погорельцам помощи ведётся. По словам чиновников, люди спокойны, так как уверены, что такую помощь они получат.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары возникли на юге Челябинской области 8 июля. Им способствовали жаркая и сухая погода, а также сильный порывистый ветер. Два посёлка пострадали из-за пожаров. Погиб один человек.