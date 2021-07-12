Челябинск, 12 июля, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Челябинской области работает комиссия, которая определяет размер ущерба, понесённого из-за природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Pixabay.com Деньги

Жители, потерявшие жильё, могут рассчитывать либо на помощь с его восстановлением, либо на выплату компенсации. Деньги можно будет направить на приобретение жилья в других населённых пунктах. С каждой семьёй этот вопрос власти решают индивидуально.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля два населённых пункта Южного Урала пострадали от лесных пожаров. Один человек погиб.