Челябинск, 12 июля, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Челябинской области жители Карталинского района, пострадавшие из-за природных пожаров, получают материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Evgeny Деньги

Первые выплаты жителям Джабыка и Запасного начались 11 июля. На каждого человека предусмотрено единовременно по 10 тыс. рублей на неотложные нужды. Те граждане, которые утратили своё имущество частично, имеют право на 50 тыс. рублей, а те, кто полностью — на 100 тыс.

Деньги поступают на банковские карты людей после подачи ими соответствующего заявления. Как сообщало ИА REGNUM, пожары зашли на территории этих посёлков 9 июля. Пострадало порядка 80 строений, в том числе более 70 жилых домов.