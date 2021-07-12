Хабаровск, 12 июля, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Дзюдоисты из Хабаровска Виктор Руденко и Василий Кутуев выступят на Параолимпиаде в Токио, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Дзюдоисты

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Спортсмены завоевали параолимпийские лицензии и получили путевки в национальную сборную после успешных выступлений в серии международных рейтинговых турниров. Василий Кутуев вступит в борьбу за медали в весе до 77 кг, а Виктор Руденко — до 66 кг. Всего в дзюдо спорта слепых будет разыграно 13 комплектов наград.

На данный момент оба дзюдоиста находятся на сборах в Кисловодске. Заключительный тренировочный цикл параолимпийская сборная России по дзюдо проведёт во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе российской сборной на Олимпийских и Параолимпийских играх в Токио выступят пять спортсменов из Волгоградской области.