Берлин, , 04:17 — REGNUM Задуматься о выходе из Евросоюза и о создании нового экономического объединения призвал депутат бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла 11 июля в интервью изданию Die Welt.

По мнению Крупалла, Германии необходимо выйти из Евросоюза и задуматься о создании нового европейского экономического объединения, в котором найдётся место России. Кроме того, депутат бундестага заявил о недопустимости влияния «психологической войны союзников, в особенности, американцев» на немецкую культуру и национальную идентичность.

В частности, политик напомнил о политическом давлении, которое оказывает США на Германию в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Крупалла отметил, что ради своих стратегических интересов Вашингтон не гнушается использовать «целенаправленную стратегию по дезинформации и манипуляции мнением».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разногласия между Германией и США вокруг газопровода «Северный поток — 2» могут быть урегулированы путём предложения Украине компенсации за утрату ею роли транзитёра российского газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Spiegel: Берлин может предложить Киеву компенсацию за «Северный поток-2»