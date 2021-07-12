Анкара, , 08:19 — REGNUM Турция ни в коем случае не позволит, чтобы этот чёрный след в европейской и человеческой истории был вытеснен на второй план, заявил на пресс-конференции 11 июля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшней панихиде по жертвам геноцида в Сребренице. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

В самом начале своего выступления он выразил соболезнования семьям погибших.

«Несмотря на то, что прошло 26 лет, трагические события в Сребренице оставили раны на наших сердцах, которые все еще кровоточат. Каждая могила и каждый наш мученик напоминают нам о тех днях. Ваша боль — это наша боль», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что он никогда не нарушит завещание Алии Изетбегович о недопущении забыть геноцид в Сребренице.