Загреб, , 08:22 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич 11 июля прокомментировал заявление президента Хорватии Зорана Милановича, прибывшего 11 июля в город Витез. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Я оставлю без комментариев заявления Милановича, сегодня 11 июля», — коротко отметил Комшич.

Миланович заявил на пресс-конференции 11 июля, что он не приедет с официальным визитом в Сараево, пока членом президиума Боснии и Герцеговины является Желько Комшич, который, по его словам, не представляет хорватский народ.

«Хорватский народ-это конститутивная нация. Таким образом, он должен избираться гражданами хорватской национальности. В Хорватии представители меньшинства, четко определенной этнической группы, могут выбирать только представителей этих групп», — указал Миланович.