Сараево, , 08:17 — REGNUM Депутат и лидер партии юстиции и примирения Муаммер Зукорлич, комментируя заявление сербского члена и председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что он перепутал приоритеты и одобрил инициативу Желько Комшича и Шефика Джаферовича признать самопровозглашенную независимость Косово, заявил, что все это «выдумка и ложь». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Все, что сообщил Додик, якобы цитируя меня, — это обычная выдумка и ложь. В течение многих лет я не рассматривал тему признания или непризнания Косово и не комментировал заявления членов президиума Комшича и Джафферовича по этому вопросу», — отметил Зукорлич.

Зукорлич указал, что ему непонятно, почему политики осмеливаются полностью выдумать свои заявления. Он призвал спросить Додика, где он слышал или читал эти, по его словам, предполагаемые заявления, о которых он говорит.