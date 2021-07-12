Биробиджан, 12 июля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова 11 июля впервые посетила Еврейскую АО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба правительства ЕАО Анна Кузнецова на встрече с родителями детей-инвалидов в Еврейской АО

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В Биробиджане Кузнецова посетила центр «Мост», а также встретилась с родителями детей-инвалидов.

«На встрече родители подняли очень много вопросов, во многих из них звучит федеральная повестка. Мы видим, что число детей с особенностями развития в стране за последние три года выросло на шесть процентов. В разных регионах проблемы похожие. Значит, необходимо анализировать, думать, каким образом это может быть решено на федеральном уровне», — отметила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.

На встрече с губернатором Еврейской АО Ростиславом Гольдштейном были подняты вопросы обеспечения жильём детей-сирот, а также развитие инфраструктуры учреждений образования.

«Мы должны привести школы в элементарный порядок. То же самое касается инфраструктуры детских садов. Кроме этого, подняли вопрос о восстановлении системы оздоровительного отдыха — летнего, а может быть, и круглогодичного», — прокомментировал Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой губернатор Приамурья Василий Орлов попросил её помочь в вопросе завершения строительства Малиновского социально-реабилитационного центра.