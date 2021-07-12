Сараево, , 08:24 — REGNUM Депутат парламента Сербии Муаммер Зукорлич перепутал приоритеты, одобрив инициативу хорватского и боснийского члена президиума Боснии и Герцеговины признать отделение Косово от Сербии, отметил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он добавил, что Зукорлич не признаёт территориальную целостность Сербии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Додик подчеркнул, что то, что Зукорлич одобряет желание Желько Комшича и Шефика Джафферовича, также показывает, что он игнорирует саму Боснию и Герцеговину, потому что ни президиум Боснии и Герцеговины, ни какой-либо орган Боснии и Герцеговины, независимость Косово не определяет как официальную позицию.

«Очевидно, что Муаммер Зукорлич перепутал приоритеты, он одобряет заявления членов президиума Боснии и Герцеговины о признании отделения Косово и не признают взгляды Сербии на территориальную целостность. Он также поддерживает заявления о том, что президент Сербии Александр Вучич способствует дестабилизации в регионе, усиливая сербское вооружение», — подчеркнул Додик.