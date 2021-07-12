Москва, 12 июля, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Налоговая инспекция отказала АО «Ас рус медиа», которое занимается выпуском российской версии журнала Forbes, в выплате государственной субсидии. Вероятно, речь идёт о мерах господдержки, которые были введены для бизнеса в период пандемии. Компания обратилась в арбитраж Москвы с требованием признать решение ИФНС недействительным, но иск из-за недочётов до 9 августа 2021 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск от акционерного общества к ИФНС России № 3 по по Центральному административному округу Москвы был подан 5 июля 2021 года. В деле речь шла «о признании недействительными решения инспекции от 05.06.2020 г. и от 22.06.2020 г. «Об отказе в предоставлении субсидии за апрель и май 2020 года» об обязании предоставить субсидию за апрель на основании заявления от 01.06.2020 г. и за май 2020 г. на основании заявления от 17.06.2020 года». Из-за отсутствия ряда документов к иску судья Нагорная оставила претензии истца без движения.

По итогам 2020 года АО указало чистый убыток в размере 45,451 млн рублей.

Напомним, летом 2018 года стало известно о смене собственника у российского издателя журнала. В качестве владельца называли зятя бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — Магомеда Мусаева.