Российскому издателю Forbes отказали в госсубсидии
Москва, 12 июля, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Налоговая инспекция отказала АО «Ас рус медиа», которое занимается выпуском российской версии журнала Forbes, в выплате государственной субсидии. Вероятно, речь идёт о мерах господдержки, которые были введены для бизнеса в период пандемии. Компания обратилась в арбитраж Москвы с требованием признать решение ИФНС недействительным, но иск из-за недочётов до 9 августа 2021 года оставили без движения, передаёт ИА REGNUM.
Иск от акционерного общества к ИФНС России № 3 по по Центральному административному округу Москвы был подан 5 июля 2021 года. В деле речь шла «о признании недействительными решения инспекции
По итогам 2020 года АО указало чистый убыток в размере 45,451 млн рублей.
Напомним, летом 2018 года стало известно о смене собственника у российского издателя журнала. В качестве владельца называли зятя бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — Магомеда Мусаева.