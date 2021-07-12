Благовещенск, 12 июля, 2021, 03:05 — ИА Регнум. На встрече с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой губернатор Приамурья Василий Орлов попросил её помочь в вопросе завершения строительства Малиновского социально-реабилитационного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба правительства Амурской области Анна Кузнецова встретилась с губернатором Приамурья Василием Орловым

Читайте также: Кузнецова наградила волонтёров Приамурья

Строительство социально-реабилитационного центра законсервировано с 2008 года. В августе планируется завершить госэкспертизу проектной документации, после чего можно будет достроить корпус «Б». Для завершения строительства в конце 2023 года региону необходима поддержка со стороны Министерства труда и социальной защиты.

«Мы не просто создадим новые 50 мест для детей-инвалидов, но и сможем сформировать дополнительные группы дневного пребывания для реабилитации детей. Здесь же будут созданы тренировочные квартиры для детей-инвалидов, которых в будущем ждет самостоятельная жизнь», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова в Приамурье встретилась с волонтёрами области и вручила им благодарственные письма за бескорыстный труд и помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и нуждающимся в помощи.