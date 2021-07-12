Сараево, , 08:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти на пресс-конференции 11 июля заявил, что прочный мир невозможен без справедливости, и решительно осудил тех, кто отрицает геноцид в Сребренице и чувствует военных преступников. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Сегодня мы вспоминаем геноцид в Сребренице. Мы разделяем скорбь семей жертв, напомнив, что прочный мир не может быть достигнут без справедливости. Мы должны решительно осудить тех, кто отрицает геноцид и военные преступления, и тех, кто чествует военных преступников», — подчеркнул Курти.

Напомним, ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом.