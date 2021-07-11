Краснодар, 12 июля, 2021, 02:59 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллиардный иск от госкорпорации «ВЭБ.РФ». Ответчиком в деле почти на 14 млрд рублей выступает краснодарское АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск». Претензии пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

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Иск подан 8 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 13 787 016 844,32 рубля. Прочие детали спора пока не сообщались.

Напомним, в июле 2020 года Минпромторг России исключил проект компании «Апшеронск» из списка приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, в который тот был включен в 2009 году. Проект предполагал реконструкцию и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины с организацией выпуска новой продукции. На сегодня приказ министерства оспаривается. Дело на период обжалования схожего документа министерства природных ресурсов Краснодарского края было приостановлено. Приказ минприроды Кубани в итоге был признан недействительным. Решение устоялось в вышестоящей инстанции. Спор с Минпромторгом рассмотрят 13 июля 2021 года.