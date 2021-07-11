Благовещенск, 12 июля, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова в Приамурье встретилась с волонтёрами области и вручила им благодарственные письма за бескорыстный труд и помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и нуждающимся в помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Амурской области Анна Кузнецова на встрече с волонтёрами Приамурья

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«Здесь собрались люди, которые вне зависимости от принадлежности к тем или иным организациям имеют отношение к самому главному, что может человек сделать, — это спасение и помощь другому», — сказала Кузнецова.

Более 4 тыс. волонтёров были вовлечены в работу в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Добровольцы активно пришли на помощь региону во время прохождения сильного паводка. Волонтёры помогали спасателям строить дамбы, доставлять гуманитарную помощь.

«Хочу искреннее вас за это поблагодарить. Считаю, что очень хорошая команда сформировалась», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, курсы волонтёров для работы с COVID-пациентами в больницах организовла Русская православная церковь. На них записались несколько сотен человек.