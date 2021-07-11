Ханты-Мансийск, 12 июля, 2021, 00:58 — ИА Регнум. В Югре увеличили денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Отмечается, что правительство ХМАО рассчитывает таким образом повысить заинтересованность граждан в сдаче нелегального оружия.

Сдача в полицию боевого ручного стрелкового оружия отныне в ХМАО стоит 7500 рублей, служебного оружия — 6000 рублей, обрезов, самодельного и переделанного оружия — 3000 рублей.

Исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики ХМАО Сергей Пишуков отметил, что в перечень предметов вооружения включено понятие «основные части» оружия, которые имеют идентификационные номера и без которых оно не может быть использовано по назначению. Сумма награждения за сдачу основных частей — ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки — составит 1500 рублей за единицу.