Гавана, , 00:47 — REGNUM Всех коммунистов и защитников Революции призвал выходить на улицы и противостоять провокациям против властей президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом 11 июля сообщил сам глава государства в эфире государственного телевидения.

Такое обращение к сторонникам власти президент Кубы сделал на фоне протестов. Мигель Диас-Канель призвал решительно противостоять возможным провокациям, где бы они не происходили. Кроме того, глава государства отметил, что «поддерживающие блокаду американские наёмники» хотят дестабилизировать ситуацию в стране и требуют «гуманитарной интервенции».

По словам президента Кубы, американские наёмники поощряют кампании, цель которых — показать, что власти Кубы не в состоянии контролировать осложнившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

Напомним, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил об акции, которую намеревается провести группа людей в центральном парке города Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Президент Кубы направился в город.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Кубе был зарегистрирован антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

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