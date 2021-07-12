Сараево, , 00:46 — REGNUM По случаю 26-й годовщины геноцида в Сребренице с заявлением 11 июля выступил и верховный представитель ООН в Боснии Герцеговине Валентин Инцко. Он назвал отрицание геноцида тяжелым бременем, которое граждане Боснии и Герцеговины не должны терпеть. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Босния и Герцеговина полностью изменилась с 1995 года. Но послевоенное восстановление — это не только восстановление материального ущерба. Это сложный процесс. Восстановление после насилия, восстановление после жестокости, восстановление после преступления — это долгий путь. Он часто бывает тяжелым. И может он никогда и не будет полностью завершен», — отметил Инцко.

Напомним, ранееРоссия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции поСребренице, признающейсобытия 1995 года геноцидом.