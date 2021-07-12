Сараево, , 00:32 — REGNUM Верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель 11 июля написал в своем профиле в социальной сети, что он отдаёт дань памяти жертвам геноцида в Сребренице. Он сообщил, что 11 июля — день памяти о «самой чёрной странице европейской истории». Он напомнил о важности примирения, взаимопонимания во всей его полноте.

«Эти убийства являются геноцидом, который признан и Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в 2004 году и Международным судом в 2006 году. Однако в Боснии и Герцеговине и регионе по-прежнему наблюдается тенденция отрицания геноцида в Сребренице», — подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее Россиязаблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом.