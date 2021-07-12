12 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Авигдор Эскин, , 12:06 — REGNUM Влиятельный американский журнал международного калибра Foreign Policy выступил с двумя статьями в поддержку смены курса по отношению к Израилю.

Флаги США и Израиля U.S. Department of Defence

Профессор из Гарварда Стефен Вольт и ведущий эксперт Комитета по Международным Отношениям (CFR) Стивен Кук призывают администрацию Байдена положить конец тому, что они называют «особыми отношениями». Поскольку речь идет об имеющем воздействие на умы органе крупного международного бизнеса и реальной «закулисы», то стоит обратить внимание на приводимые аргументы.

Идея проста и ясна: Израиль — это бремя для США, дорогостоящее бремя. Авторы утверждают, что в наше время нет никакого морального и стратегического оправдания союзническим отношениям с Иерусалимом. То есть поддержка самого образования Израиля после Холокоста имеет моральное объяснение. Согласно их логике, ставка на Израиль имела некоторый смысл в пору «холодной войны». Но в нынешние времена Америка теряет свое моральное превосходство, поддерживая Израиль.

То есть администрации Байдена рекомендуется заняться активным противоборством с Китаем и Россией, а для этого следует быть моральным эталоном в глазах остального мира. Согласно аналитикам-глобалистам, союз с Израилем мешает Вашингтону сохранять моральное верховенство.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху U.S. Embassy Tel Aviv

В аналитике Foreign Policy появляется совсем неожиданный аргумент. Один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мухаммед сказал на допросе, что главной претензией его к США в былые годы была безоговорочная поддержка Израиля. Отсюда и вывод: Америка сурово расплачивается за поддержку Израиля. Последний довод был выдвинут еще двадцать лет назад бывшим офицером ЦРУ Майклом Шоером вместе с активистами антиизраильского лобби.

Такого рода настроения являются преобладающими в Демократической партии США. Сегодня в новостях израильских телеканалов можно было услышать о том, что не менее семидесяти процентов сторонников правящей партии США хотели бы видеть отход от близкого сотрудничества с Израилем. Правда, в Республиканской партии все наоборот. Но в Белом Доме, в Конгрессе и Сенате правят сейчас демократы. Парадоксально, но большинство американских евреев демонстрирует по сей день тяготение к Демократической партии.

Казалось бы, нехилые доводы есть у аналитиков ведущего глобалистского органа. Если заменить рассуждения о моральном превосходстве на реалистичный аргумент, что «так думают» в ООН и других международных организациях, то получится еще более складно.

Однако администрация Байдена не идет этим путем. Более того, даже Барак Хуссейн Обама не внес существенных изменений в курс американской политики. То есть Обама всячески пытался повлиять на атмосферу и привести к отторжению Израиля. Он даже пытался провести через СБ ООН пару болезненных для Израиля решений. Это было перед самым вселением в Белый Дом Дональда Трампа, и тогда на помощь Израилю пришла Москва. Такого сценария в Вашингтоне не желали никак и не желают ныне…

Подробный анализ американо-израильских отношений в свете обновления сделки с Ираном и общим положением на Ближнем Востоке представил два дня назад ведущий израильский обозреватель Рон Бен-Йишай. Невзирая на разногласия в вопросе самого возвращения американцев к договору с Ираном, в статье отмечается продолжающееся укрепление сотрудничества между Израилем и США в ближневосточных вопросах.

Джо Байден во время визита в Израиль U.S. Embassy Tel Aviv

Что не удивительно. Байден настроен на сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке, а в этом случае островом стабильности остается Израиль. Американцы готовы пойти навстречу Ирану, вплоть до приближения к ядерному оружию, но не допустят присоединения ядерных боеголовок к ракетам. И в этом вопросе Израиль играет важнейшую роль. Если прибавить к этому тот факт, что арабский мир нейтрален или благосклонен к американскому взаимодействию с Израилем перед лицом иранской угрозы, то становится легче понять администрацию Байдена. А если учесть, что нелюбимого за дружбу с Трампом и Путиным Нетаньяху сменил менее одиозный для Америки Нафтали Беннет, то всё выстраивается в логичный ряд.

Впрочем, мы не сказали главного. Этого не сказали и не скажут авторы материалов в Foreign Policy. Сотрудничество с Израилем обусловлено вовсе не моральными обязательствами, ни деятельностью израильского лобби и даже не влиянием евангелистов. (Притом что Дональд Трамп и евангелисты видят в поддержке Израиля часть своего кредо.) Реальная военная мощь Израиля, широкие возможности его разведки и ведущая роль в развитии высоких технологий — залог того, что даже новый Обама в Вашингтоне будет продолжать особые отношения с Израилем. Хотя бы для того, чтобы не возник союз Москвы с Иерусалимом. Да и просто ради собственных интересов.