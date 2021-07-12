12 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 00:28 — REGNUM Информация о том, что капитан вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца Defender Винсент Оуэн получил на Украине награды «Защитник Украины» и «За укрепление боевой готовности ВМС» в рамках торжественной церемонии закрытия учений Sea Breeze 2021, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 июля в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Помню, помню… у меня тоже такие шоколадные медальки в новогодних подарках в детстве были. Сейчас уже не тот вкус», — издевается Владимир А.

Многие пользователи решили поиздеваться в комментариях над капитаном британского судна.

«А к награде полагается обгаженный памперс сохранить на память. Да, ещё забыли клоунский нос или колпачок к медали подарить!» — шутит Элина З.

Некоторые комментаторы убеждены, что подобные награды, по идее, должны доставаться тем, кто совершил какие-либо геройские поступки. Но на деле оказывается, что их можно вручить капитанам, просто нарушившим границу Российской Федерации.

Британский эсминец Defender Defence Images

«Позорнее не бывает! Наградили Defender за провокацию, трусость и за переполненные памперсы. Этих дураков только предупредительные выстрелы в чувство и привели. А что было бы, если бы они получили подарочек на палубу?» — задаётся вопросом Тамара С.

Часть людей считает, что подобная награда, полученная подобным образом, не станет для капитана британского судна элементом для гордости.

«Ха-ха! Повесит, наверное, на стену, будет гордиться, и рассказывать внукам, как он чуть-чуть не «надавал» русским на их же территории. Хотя чуть-чуть, конечно, не считается», — поделилась своим мнением Tatiana O.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина, награждая иностранных моряков, попросту унижается, ведь экипаж британского Defender не совершил даже никакого героического поступка.

«Интересно, а британцы стали бы награждать украинских военных, если бы даже они в чём-то там участвовали? Стыдно за Украину. Этой награде теперь место только на помойке», — считает Людмила Н.

Британский эсминец Defender U.S. Navy

Нашлись и те, кто напомнил британским военным, что подобную награду можно получить только один раз. Если кто-то решит повторить «подвиг» британского эсминца, то он столкнётся с совершенно иной реакцией со стороны российского флота.

«Героический защитник близко к Крыму подошёл, и в российских водах лихо он медаль себе нашёл. Ради ордена, однако, надо посильней рискнуть. Только можно ненароком в море Чёрном потонуть!» — пишет Von S.

Напомним, 11 июля издание «Фокус» опубликовало материал о том, что капитан вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца Defender Винсент Оуэн получил на Украине награды «Защитник Украины» и «За укрепление боевой готовности ВМС» в рамках торжественной церемонии закрытия учений Sea Breeze 2021.