Светлана Рыбина, 12 июля 2021, 00:28 — REGNUM Информация о том, что капитан вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца Defender Винсент Оуэн получил на Украине награды «Защитник Украины» и «За укрепление боевой готовности ВМС» в рамках торжественной церемонии закрытия учений Sea Breeze 2021, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 июля в социальной сети Facebook.

На Украине
На Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Помню, помню… у меня тоже такие шоколадные медальки в новогодних подарках в детстве были. Сейчас уже не тот вкус», — издевается Владимир А.

Многие пользователи решили поиздеваться в комментариях над капитаном британского судна.

«А к награде полагается обгаженный памперс сохранить на память. Да, ещё забыли клоунский нос или колпачок к медали подарить!» — шутит Элина З.

Некоторые комментаторы убеждены, что подобные награды, по идее, должны доставаться тем, кто совершил какие-либо геройские поступки. Но на деле оказывается, что их можно вручить капитанам, просто нарушившим границу Российской Федерации.

Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender
Defence Images

«Позорнее не бывает! Наградили Defender за провокацию, трусость и за переполненные памперсы. Этих дураков только предупредительные выстрелы в чувство и привели. А что было бы, если бы они получили подарочек на палубу?» — задаётся вопросом Тамара С.

Часть людей считает, что подобная награда, полученная подобным образом, не станет для капитана британского судна элементом для гордости.

«Ха-ха! Повесит, наверное, на стену, будет гордиться, и рассказывать внукам, как он чуть-чуть не «надавал» русским на их же территории. Хотя чуть-чуть, конечно, не считается», — поделилась своим мнением Tatiana O.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина, награждая иностранных моряков, попросту унижается, ведь экипаж британского Defender не совершил даже никакого героического поступка.

«Интересно, а британцы стали бы награждать украинских военных, если бы даже они в чём-то там участвовали? Стыдно за Украину. Этой награде теперь место только на помойке», — считает Людмила Н.

Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender
U.S. Navy

Нашлись и те, кто напомнил британским военным, что подобную награду можно получить только один раз. Если кто-то решит повторить «подвиг» британского эсминца, то он столкнётся с совершенно иной реакцией со стороны российского флота.

«Героический защитник близко к Крыму подошёл, и в российских водах лихо он медаль себе нашёл. Ради ордена, однако, надо посильней рискнуть. Только можно ненароком в море Чёрном потонуть!» — пишет Von S.

Напомним, 11 июля издание «Фокус» опубликовало материал о том, что капитан вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца Defender Винсент Оуэн получил на Украине награды «Защитник Украины» и «За укрепление боевой готовности ВМС» в рамках торжественной церемонии закрытия учений Sea Breeze 2021.