Кишинёв, , 23:33 — REGNUM В Молдавии после обработки 50% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах партия «Действие и солидарность» набирает 45,31% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдавии.

Флаг Молдавии Nicolas Raymond

Отмечается, что блок «Коммунисты и социалисты» набирает 31,87% голосов, партия «Шор» 8,13%.

Ранее в ЦИК Молдавии сообщили, что, по предварительным данным, явка на досрочных парламентских выборах в стране составила около 50%, таким образом, выборы считаются состоявшимися.

Согласно конституции страны, выборы в Молдавии считаются состоявшимися, если на них проголосовали 33,3% обладающих правом голоса граждан.