Москва, 11 июля, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Апексимовой было присвоено звание «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин наградил телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Они были награждены «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Читайте также: Путин наградил телеведущих Малахова и Корчевникова орденом Дружбы