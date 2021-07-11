Москва, 11 июля 2021, 22:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу правительства федеральной земли Зальцбург (Австрия) Вильфрида Хаслауэра. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Хаслауэр награжден «за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания народов России и Австрии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин наградил телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Они были награждены «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».
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