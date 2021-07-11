Минск, , 22:38 — REGNUM Отказ от властей Литвы на запрос генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Светланы Тихановской получила белорусская сторона. Об этом 11 июля сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Пришли документы … об отказе Литвы в ее (Светланы Тихановской — прим. ИА REGNUM) выдаче», — сказал генпрокурор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Литве получил дипломатический статус офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Читайте также: Офис Тихановской получил в Литве дипломатический статус