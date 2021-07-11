Минск, 11 июля 2021, 22:38 — REGNUM Отказ от властей Литвы на запрос генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Светланы Тихановской получила белорусская сторона. Об этом 11 июля сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Пришли документы … об отказе Литвы в ее (Светланы Тихановской — прим. ИА REGNUM) выдаче», — сказал генпрокурор.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Литве получил дипломатический статус офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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