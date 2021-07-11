Путин наградил телеведущих Малахова и Корчевникова орденами Дружбы
Москва, 11 июля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован 11 июля на официальном портале правовой информации.
Кроме того, орденом Дружбы награжден телеведущий Борис Корчевников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» балетмейстера Бориса Эйфмана и театрального режиссёра Алексея Бородина.
Художественные руководители удостоены наград за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Эйфман стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Бородин удостоен ордена II степени.
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