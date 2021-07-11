Москва, 11 июля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован 11 июля на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Малахова Андрея», — говорится в документе.

Кроме того, орденом Дружбы награжден телеведущий Борис Корчевников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» балетмейстера Бориса Эйфмана и театрального режиссёра Алексея Бородина.

Художественные руководители удостоены наград за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Эйфман стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Бородин удостоен ордена II степени.

Читайте также: Владимир Путин наградил Петра Мамонова орденом Дружбы