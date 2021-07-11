Пекин, , 22:10 — REGNUM Отношения России и Китая за прошедшие 20 лет выдерживали различного рода угрозы и вызовы, но уверенно продвигались вперед, несмотря на изменения международной обстановки. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«За последние 20 лет отношения РФ и КНР выдерживали различного рода угрозы и вызовы, уверенно продвигались вперед в условиях бурных изменений международной ситуации, всегда сохраняя мощную динамику и достигая новых исторических высот», — сказал Ван И.

Он добавил, что Москва и Пекин уважали, доверяли и поддерживали друг друга, подавая пример великих держав, которые находятся в дружественных отношениях, и соседей, которые ладят друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 16 июля 2001 года; об этом лидеры двух стран заявили в ходе встречи, прошедшей 28 июня в формате видеосвязи. Обратившись друг к другу и к народам обеих стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление.

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