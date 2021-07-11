Загреб, , 22:44 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 11 июля в 26 годовщину «геноцида в Сребренице» отметил, что «это бессмысленное преступление является позором для человечества». Он подчеркнул, что Хорватия мысленно поддерживает Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Это бессмысленное преступление является позором для человечества. Сегодня мы почтим память тысячей невинных боснийских жертв, которых мы никогда не забудем», — заявил Пленкович.

В Сребренице восточной части Боснии и Герцеговины сотни граждан 11 июля собирались с раннего утра, чтобы принять участие в панихиде по жертвам.

Напомним, по разным данным, 26 лет назад в ходе так называемой «резни в Сребренице» погибли более восьми тысяч боснийских гражданских лиц.