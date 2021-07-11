Белград, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 11 июля заявила, что диалог Белграда и Приштины никогда не был более проблематичным, чем сейчас. Она указала, что с премьер-министром Косово Альбином Курти невозможно вести диалог. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Брнабич пояснила, что диалог Белграда и Приштины — чрезвычайно труден, потому что с приштинской стороны ведут переговоры непрагматичные люди, незаинтересованные в региональных проектах. По её словам, они лишь заинтересованы в том, чтобы поставить Сербию на колени, по их мнению, вопрос времени, когда Сербия признает независимость Косово.

«Они не хотят говорить ни о чем другом. Это чрезвычайно сложная ситуация, но мы должны сохранить диалог», — отметила Брнабич.

За прошедшую неделю также состоялась последняя встреча в рамках Берлинского процесса, инициированного в 2014 году.