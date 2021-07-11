Москва, , 21:22 — REGNUM Первый шаг к взаимным уступкам в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе должны сделать Соединенные Штаты, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Могу изложить российскую точку зрения: конечно же, первый шаг должны сделать именно американцы, потому что это они набезобразничали, вышли из «сделки» и почти полностью ее разрушили, запугивая весь мир экстерриториальными санкциями», — цитирует его «Коммерсант».

По его словам, план по восстановлению ядерной сделки уже есть, он пока не согласован, «но его контуры достаточно отчетливо видны, концептуальные рамки всем понятны — асе их принимают, но в рамках этих набросков нужно еще уточнять детали — кто что делает и когда».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна производит силицидные пластины, используя обогащенный на 20% уран исключительно в мирных целях.

Хатибзаде сделал эти замечания в ответ на заявление трех стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые выразили обеспокоенность по поводу производства Ираном силицида.

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