Тверь, 11 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в Тверскую область 11 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Мероприятие проходит в год 800-летия со дня рождения выдающегося полководца, государственного деятеля. Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери святыню встречал губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверскую область прибыл ковчег с мощами Александра Невского

«История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского. В городе Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой. Мы всегда говорим о важности преемственности: каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером», — отметил Игорь Руденя.

По прибытии ковчега в кафедральный собор митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отслужил молебен святому князю Александру Невскому, затем состоялась Божественная литургия. Ковчег пробудет в соборе до 19:00 17 июля.

В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Исторический крестный ход стартовал в Москве, в Храме Христа Спасителя 12 июня, до 14 августа участники его пройдут по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.

«Именно в нашей епархии эта величайшая святыня будет находиться наиболее продолжительное время. В других епархиях ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского остается всего лишь по несколько дней», — сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Святыня прибудет 18 июля в 9:00 в Свято-Успенский мужской монастырь г. Старицы, 19 июля с 8:00 ковчег будет находиться в храме святого Михаила Архангел в Торжке, с 16:00 — в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Спирово, с 17:30— в храме Смоленской иконы Божией Матери в Выдропужске. 20 июля в 8:00 святыню разместят в Богоявленском соборе Вышнего Волочка, где в 17:00 состоятся торжественные проводы ковчега.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Жизнь знаменитого полководца и государственного деятеля тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. Отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.