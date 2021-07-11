Кишинёв, , 21:19 — REGNUM Голосование на досрочных парламентских выборах в Молдавии завершилось в воскресенье, 11 июля. Избирательные участки на территории страны закрылись в 21:00 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее в ЦИК Молдавии сообщили, что, по предварительным данным, явка на досрочных парламентских выборах в стране составила около 50%, таким образом, выборы считаются состоявшимися.

Напомним, согласно конституции страны, выборы в Молдавии считаются состоявшимися, если на них проголосовали 33,3% обладающих правом голоса граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в парламент Молдавии стартовали сегодня, 11 июля.

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