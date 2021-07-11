Москва, 25 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Россия наведёт порядок в Донбассе и Новороссии, заявил 25 апреля президент Владимир Путин.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

На страдания жителей этих регионов, которые они терпят от Украины с 2014 года, больно смотреть, происходящее иногда не укладывается в голове, отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Но мы наведём там порядок. Это точно», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 25 апреля также заявил, что Россия должна поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, героизм и долготерпение.

У многих предприятий Донбасса есть хорошие экономические перспективы, отметил также Владимир Путин. Следует продолжать их поддерживать, результаты такой поддержки уже есть, добавил президент.

6 марта в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи Путин заявил, что Донбасс повернулся к России, ждал от неё помощи, и Россия встала на защиту своих людей, живущих совсем рядом.

Главный смысл спецоперации заключается в том, что Россия пришла на помощь своим, сказал президент в феврале 2024 года. Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, в том числе потому, что в противном случае её потери возрастут многократно, у детей России не будет будущего, а со страной перестанут считаться, подчеркнул глава государства.