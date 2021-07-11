Берлин, , 20:47 — REGNUM В Германию с двухдневным рабочим визитом прибыл глава Украины Владимир Зеленский. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава государства проведет (в Германии — прим. ИА REGNUM) ряд встреч», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Зеленский встретится с президентом Германии Франко-Вальтером Штайнмайером, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге заявил, что президент Украины в ходе визита в Берлин 12 июля обязательно напомнит о важности приостановки строительства «Северного потока — 2».

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