Москва, , 20:08 — REGNUM Истребители ВВС РФ Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки EP-3E Aries и самолёт-разведчик CL-600 Challenger ВВС США, сообщили 11 июля в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

Отмечается, что 11 июля радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Минобороны РФ обнаружили приближающиеся к границе России воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения границ РФ допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чёрном море проходят масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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