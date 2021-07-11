Санкт-Петербург, 11 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленинградской области вновь начнётся с аномальной жары, которая не отпускает оба региона уже почти месяц. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 12 июля отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7−10 градусов.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусники в Петербурге

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По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге в понедельник, 12 июля, без осадков. Температура воздуха ночью +21…+23 гр., днем +29…+31 гр. В Ленобласти ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +17…+22 гр., днем +27…+32 гр.

Во вторник, 13 июля, в Северной столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +20…+22 гр., днем +30…+32 гр. В Ленинградской области характер погоды такой же. Температура воздуха ночью +16…+21 гр., днем +28…+33 гр.

В среду, 14 июля, в городе на Неве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +21…+23 гр., днем +31…+33 гр. В Ленобласти местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +17…+22 гр., днем +29…+34 гр.